La definizione e la soluzione di: Si trovano in cancelleria... e nello sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SQUADRE

Curiosità/Significato su: Si trovano in cancelleria... e nello sport Berna (categoria Voci con template Collegamenti esterni e doppioni disattivati) governo e dell'amministrazione stabilisce comunque che Berna è la sede amministrativa del Consiglio federale, dei Dipartimenti e della Cancelleria dello 24 ' (2 330 parole) - 09:54, 1 ago 2021

Altre definizioni con trovano; cancelleria; nello; sport; Si trovano in guerra, direi, piano..; Vi si trovano La Quebrada e Playa Condesa; Quelli mediali o interni si trovano sopra la tibia; Vi si trovano le Grotte di Catullo; Azienda italiana di taccuini e cancelleria; Gestisce un negozio di articoli di cancelleria; Santo la cui aquila è nello stemma del Trentino; Anello che ruota sul quadrante di certi orologi; Nello sport segue la gara di andata; Quella stagna impedisce infiltrazioni nello scafo; Tra le Spice Girls era detta Sporty Spice; Lo sport di Antonio Cairoli e Stefan Everts; Nello sport segue la gara di andata; Sport in cui si spara a un piattello;