La definizione e la soluzione di: Trattamento termico per metalli e leghe.

Soluzione 9 lettere : RICOTTURA

Curiosità/Significato su: Trattamento termico per metalli e leghe Trattamento termico Per Trattamento termico si intende il ciclo termico effettuato in predeterminate condizioni e temperature a cui devono seguire raffreddamenti, più o meno 8 ' (882 parole) - 10:12, 3 mar 2021

