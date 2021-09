La definizione e la soluzione di: Tessuto usato un tempo per la veleria delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELAOLONA

Curiosità/Significato su: Tessuto usato un tempo per la veleria delle navi Governo (F. Oliva, 1928) Palazzo delle Poste (A. Mazzoni, 1933) Palazzo degli Studi (A. Titta, 1923) Palazzo della Veleria, (1866 - 1870), all'interno dell'Arsenale

Altre definizioni con tessuto; usato; tempo; veleria; delle; navi; Avvolgere con una striscia di tessuto; Un tessuto di supporto per il punto croce; Tessuto con irregolarità simili a riccioli fra; Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie; Un cavallo usato nelle giostre medievali; Materiale usato per un lampadario importante; Piccolo sasso usato come misura dai Romani; Nome usato per dei grossi ragni oggi detti Areneus; Minerale un tempo definito l'oro degli stolti; Pigmento scuro un tempo ottenuto dalla fuliggine; Un Pierre compositore di musica contemporanea; Tradimento un tempo reato; La lana... delle questioni poco importanti; Gruppo etnico delle montagne del Nepal; Urbi __, formula delle benedizioni papali lat; Il giorno delle Idi di Marzo del 44 a.C; Navi da guerra in voga nel Seicento; Tratti del fondo marino inadatti alla navigazione; Abitano lo stato più piccolo della Scandinavia; Anagramma di stonavi che rima con partito; Ultime Definizioni