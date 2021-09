La definizione e la soluzione di: Un tessuto di canapa usato per i sacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRALICCIO

Curiosità/Significato su: Un tessuto di canapa usato per i sacchi Carta (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) imperiale di Kyoto uscirono nuove carte fabbricate con fibre di gelso da carta (washi), canapa, dafne e paglia. Furono anche i primi riciclatori di carta 48 ' (5 687 parole) - 16:22, 31 lug 2021

