La definizione e la soluzione di: I suoi due poli... non sono freddi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALAMITA

Curiosità/Significato su: I suoi due poli... non sono freddi Poli (Italia) estati fresche ed inverni non troppo freddi mentre nella parte alta esso è più freddo, con estati ventilate ed inverni freddi e con possibilità di nevicate 13 ' (1 653 parole) - 15:52, 10 apr 2021

