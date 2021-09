La definizione e la soluzione di: Il suo 0% non fa accendere il cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BATTERIA

Altre definizioni con accendere; cellulare; Accendere un meccanismo; ll contrario di accendere; La focaia che serve ad accendere la fiamma; Fa accendere la lampadina; Sofferenza cellulare dovuta a mancanza di ossigeno; Un processo biologico di divisione cellulare; Gestore di telefonia cellulare; Nel cellulare si fa al credito e alla batteria;