La definizione e la soluzione di: La sua cima innevata è iconica in Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONTE FUJI

Curiosità/Significato su: La sua cima innevata e iconica in Giappone La grande onda di Kanagawa illuminando la cima innevata della montagna. Benché il cumulonembo sospeso tra l'osservatore e la montagna faccia presagire l'arrivo di una tempesta, non vi è alcuna 70 ' (8 118 parole) - 16:48, 9 ago 2021

