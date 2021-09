La definizione e la soluzione di: Stato africano in cui scorrono lo Yobe e il Benue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NIGERIA

Curiosità/Significato su: Stato africano in cui scorrono lo Yobe e il Benue antiche scarpate d'erosione. L'unica zona accidentata è quella centrale compresa tra il Niger e il Benue, il già ricordato Altopiano di Jos, solcato dalle valli

