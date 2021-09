La definizione e la soluzione di: Squadra toscana in cui ha giocato Massimo Rastelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LUCCHESE

Curiosità/Significato su: Squadra toscana in cui ha giocato Massimo Rastelli Serie B 2021-2022 (categoria Eventi in corso - calcio) Squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa 47 ' (1 100 parole) - 12:49, 8 set 2021

La squadra che riunisce i piu forti giocatori di uno sport; __ Monaco, squadra tedesca con la maglia rossa; Un grido di incitamento alla squadra del cuore; Una squadra di calcio della capitale russa; Secondo fiume più lungo della Toscana dopo l'Arno; Stazione termale toscana; La zona toscana percorsa dal Serchio; Nota banca toscana: Monte __ di Siena; La squadra che riunisce i piu forti giocatori di uno sport; La fanno giocatori e tifosi fuori casa; Il giocatore... che può fare full; Un giocatore disonesto; E' il massimo della gamma; Massimo __, padre dell'Alligatore letterario; Personaggio comico di Massimo Boldi: Max __; Massimo attore;