La definizione e la soluzione di: Sono spezzati in un film di Pedro Almodovar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABBRACCI

Curiosità/Significato su: Sono spezzati in un film di Pedro Almodovar Pedro Almodóvar sceneggiatura originale 2003 Pedro Almodóvar Caballero (IPA: ['peð?o almo'ðoßar kaßa'?e?o]; Calzada de Calatrava, 25 settembre 1949) è un regista, sceneggiatore 23 ' (2 165 parole) - 20:51, 7 set 2021

