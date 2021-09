La definizione e la soluzione di: Se sono gastrici non si bevono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUCCHI

Curiosità/Significato su: Se sono gastrici non si bevono Torsione dello stomaco quello facilmente fermentabile (pasta, pane, riso, cereali, legumi), che bevono molta acqua durante o subito dopo il pasto, che mangiano con eccessiva velocità 6 ' (772 parole) - 19:31, 3 ago 2019

Altre definizioni con sono; gastrici; bevono; Così sono dette gambe snelle e affusolate; Lo sono Renzo Arbore e Vladimir Luxuria; Sono due per il piede del titubante; Lo sono città come Tampere e Turku; Molti inglesi lo bevono alle diciassette; Bevande che si bevono prima dei pasti; I giapponesi lo bevono nella chawan; La... bevono i motori dei bolidi; Ultime Definizioni