La definizione e la soluzione di: Sono due per il piede del titubante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAFFE

Curiosità/Significato su: Sono due per il piede del titubante Don Abbondio (sezione Il personaggio) dopo il preambolo, apre la narrazione del celebre romanzo. È una persona titubante, meschina, codarda, che si sotterra davanti alle difficoltà e agli ostacoli 12 ' (1 289 parole) - 21:24, 17 lug 2021

Altre definizioni con sono; piede; titubante; Così sono dette gambe snelle e affusolate; Lo sono Renzo Arbore e Vladimir Luxuria; Se sono gastrici non si bevono; Lo sono città come Tampere e Turku; Era il piede preferito di Maradona; Il piede di un tipo di denuncia; Scarpa che mostra tutto il dorso del piede fra; Si lascia col piede o figuratamente; Titubante; Ultime Definizioni