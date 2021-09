La definizione e la soluzione di: Lo sono città come Tampere e Turku. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NORDICHE

Curiosità/Significato su: Lo sono citta come Tampere e Turku Tampere popolosa città nordica priva di accessi sul mare. A Tampere hanno sede l'Università di Tampere e la Tampere University of Technology. Tampere è situata 13 ' (1 276 parole) - 18:26, 5 lug 2021

Altre definizioni con sono; città; come; tampere; turku; Se sono gastrici non si bevono; Sono due per il piede del titubante; Quelli chimici possono essere ionici; In campo militare sono situate indietro; Città che, accorpata a Riposto, fu chiamata Jonia; La città slovena che ospita il festival di Lent; La città belga in cui morì Jan van Eyck; La città con la Basilica di San Miniato al Monte; Dal forte suono... come una voce; Un prodotto come crema e fiordilatte; Scossi fortemente come alberi; Come Gordon Ramsey e Walter Scott; Simbolo di voltampere; Ultime Definizioni