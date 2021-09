La definizione e la soluzione di: Ne soffre chi non sa resistere al gioco d'azzardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUDOPATIA

Curiosità/Significato su: Ne soffre chi non sa resistere al gioco d azzardo

Altre definizioni con soffre; resistere; gioco; azzardo; Chi ne soffre teme l'altitudine; Non fa bene a chi soffre di reumatismi; Ne soffre chi teme ossessivamente il dolore fisico; Chi li ha dolci, soffre; Predisposto per resistere a certe scosse; Resistere nel tempo; Che sono in grado di resistere alle scosse telluriche; Noto gioco con bastoncini di legno; Gioco Nintendo del Dr. Kawashima: Brain __ ing; Gioco d'azzardo simile al Blackjack; Videogioco sul ballo dalla Ubisoft ing; Gioco d'azzardo simile al Blackjack; Accomuna serie TV e gioco d'azzardo; Le previsioni... del giocatore d'azzardo; Luogo per giochi d'azzardo; Ultime Definizioni