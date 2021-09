La definizione e la soluzione di: Scossi fortemente come alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCROLLATI

Curiosità/Significato su: Scossi fortemente come alberi Parco nazionale di Redwood sempervirens), così chiamate per il colore rossastro del legno, che sono gli alberi più alti del mondo. Con i suoi 45.500 ettari il parco protegge il 45% delle 31 ' (3 783 parole) - 16:32, 4 ott 2020

