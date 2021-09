La definizione e la soluzione di: Rotte... come certe ore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPACCATE

Curiosità/Significato su: Rotte... come certe ore Alluvione del Polesine del novembre 1951 (sezione La chiusura delle rotte) si riversò sulle campagne e sui paesi. come peculiare effetto di ciò si produsse, immediatamente dopo le rotte, un repentino decremento del livello idrometrico 46 ' (6 280 parole) - 22:19, 6 giu 2021

