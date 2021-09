La definizione e la soluzione di: Richiesti per le loro doti... o per i loro reati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICERCATI

Curiosità/Significato su: Richiesti per le loro doti... o per i loro reati Banda della Magliana (sezione Le coperture e i primi arresti per il sequestro Grazioli) conoscenze nell'ambiente della mala romana, doti di leadership e grande carisma, iniziò a compiere i primi piccoli reati e a comparire nei verbali della polizia 272 ' (26 031 parole) - 21:07, 7 set 2021

