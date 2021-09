La definizione e la soluzione di: Ricevere per testamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EREDITARE

Curiosità/Significato su: Ricevere per testamento Cautela sociniana testamento, Milano, 1951. ^ Coviello Jr, voce Capacità di Ricevere per testamento, in Enc. dir., VI, Milano, 1960.. ^ L. MENGONI, Successione per causa 6 ' (767 parole) - 18:13, 30 mag 2021

