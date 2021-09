La definizione e la soluzione di: Il retaggio... in un quiz TV Rai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EREDITA

Curiosità/Significato su: Il retaggio... in un quiz TV Rai Luciano Rispoli (categoria Conduttori televisivi di Odeon TV) conduce su Radiodue i quiz Impara l'arte e Il signor Bonalettura, mentre è già legato all'emittente Tmc per la Tv. Nel 1974, in piena austerity e nei 12 ' (1 390 parole) - 17:37, 22 ott 2020

