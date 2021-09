La definizione e la soluzione di: La resuscita San Pietro in un'opera di Santafede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TABITHA

Curiosità/Significato su: La resuscita San Pietro in un opera di Santafede San Pietro che resuscita Tabitha Il San Pietro che resuscita Tabitha è un dipinto olio su tela (306×205 cm) di Fabrizio Santafede databile al 1611 e conservato presso il Pio Monte della 2 ' (142 parole) - 19:28, 3 lug 2020

