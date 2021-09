La definizione e la soluzione di: Recipienti di pelle per il trasporto d'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OTRI

Curiosità/Significato su: Recipienti di pelle per il trasporto d acqua Acido fosforico ( Tetraossofosfato di triidrogeno) dal prodotto. Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco. Contatto con la pelle: lavare immediatamente 27 ' (3 128 parole) - 11:25, 1 set 2021

