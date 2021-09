La definizione e la soluzione di: Rappresenta una persona spesso in posa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITRATTO

Curiosità/Significato su: Rappresenta una persona spesso in posa La Morte (tarocchi) Raramente è una decisione presa dal consultante, molto più spesso sono le situazioni a richiederla, i contesti, le persone intorno a lui. spesso però l'Arcano 14 ' (1 994 parole) - 06:32, 5 mag 2021

Immagine che rappresenta l'utente di un forum web; Rappresenta le parole per iscritto; L'evangelista rappresentato con il leone alato; Rappresenta una specie... da imitare; Il personaggio di Dragon Ball grande amico di Riff; Struttura funeraria per personaggi celebri; Un regno.. personale; Persona... lagnosa; Locuzione, spesso errata, proveniente da una lingua straniera; Quelle vegane sono spesso di ceci o soia impanati; Pianta dai fiori a corimbo spesso blu; Spesso aromatizza il lievito per dolci; Riposare profondamente; Donne che accompagnano la sposa: __ d'onore; Praticare un taglio su una superficie corposa; La sposa di Arlecchino nella commedia dell'arte;