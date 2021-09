La definizione e la soluzione di: Quello sanitario si paga in ospedale ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TICKET

Curiosità/Significato su: Quello sanitario si paga in ospedale ing ospedale Maggiore di Crema 9°40'49.8?E? / ?45.35363°N 9.6805°E45.35363; 9.6805 L'ospedale Maggiore è il principale presidio sanitario dell'ASST di Crema. Il 12 giugno 1351 nella bottega 37 ' (3 874 parole) - 21:13, 30 ago 2021

