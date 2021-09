La definizione e la soluzione di: In quello di D'Annunzio c'è Andrea Sperelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIACERE

Curiosità/Significato su: In quello di D Annunzio c e Andrea Sperelli Il piacere (romanzo) ( Il piacere (d'Annunzio)) diffuso in Italia la corrente e la sensibilità romantica, Il piacere e il suo protagonista Andrea Sperelli introducono nella cultura italiana di fine Ottocento 36 ' (4 480 parole) - 01:23, 2 mag 2021

Altre definizioni con quello; annunzio; andrea; sperelli; Quello del Corti si trova nell'orecchio interno; Quello nato dalla penna di Collodi... parla; Quello d'arte... non è grave; Quello sull'unghia si fa subito e in contanti; Aeroplano, aliante... per D'Annunzio; D'Annunzio propose di chiamare così il cognac; Vi nacque D'Annunzio; Il terzo libro delle Laudi di D'Annunzio; Andrea grande anatomista fiammingo del '500; Lo era il sangue in un romanzo di Andrea Pinketts; L'Andrea autore del quadro Trionfi di Cesare; L'Andrea rugbista catanese; Ultime Definizioni