La definizione e la soluzione di: Quella mediterranea è nota come beta-talassemia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANEMIA

Curiosità/Significato su: Quella mediterranea e nota come beta-talassemia Anemia mediterranea Voce principale: Talassemia. La beta-talassemia (ß-talassemia) o anemia mediterranea è un gruppo di malattie ereditarie del sangue. Esse sono causate 28 ' (2 547 parole) - 17:23, 16 lug 2021

