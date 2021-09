La definizione e la soluzione di: Quella celeste è in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLTA

Curiosità/Significato su: Quella celeste e in cielo cielo significati, vedi cielo (disambigua). Il cielo è lo spazio siderale percepibile della Terra o, per estensione, da un qualsiasi altro corpo celeste, visto dalla 10 ' (1 198 parole) - 08:34, 14 lug 2021

Altre definizioni con quella; celeste; cielo; Le veggenti come quella Cumana; Quella di noce è un materiale di pregio; Quella dei piedi è uno dei riti del Giovedì Santo; C'è quella d'onda e... quella di un'onda; Un esploratore celeste; Mondana, non... celeste; Un corpo celeste come la Terra; La zona della sfera celeste con 12 costellazioni; Pietra caduta dal cielo; L'acqua... presa dal cielo; S'incendiano in cielo; Un brano di Ligabue: __ contro il cielo; Ultime Definizioni