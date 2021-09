La definizione e la soluzione di: Si ha quando in cassa c'è meno di quanto dovrebbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMMANCO

Curiosità/Significato su: Si ha quando in cassa c e meno di quanto dovrebbe Credit default swap (sezione Schema base di un CDS) è il "prezzo" della copertura ed è il principale oggetto dell'accordo contrattuale; in cambio di tale flusso di cassa, il venditore di protezione (C) 17 ' (2 348 parole) - 17:17, 20 giu 2021

