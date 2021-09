La definizione e la soluzione di: Il presepe con personaggi in carne e ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIVENTE

Curiosità/Significato su: Il presepe con personaggi in carne e ossa presepe di Greccio apparso nella culla un bambino in carne ed ossa, che Francesco prese in braccio. Da qui ebbe origine la tradizione del presepe. Nonostante le fonti, Giotto 4 ' (553 parole) - 10:46, 27 nov 2020

Altre definizioni con presepe; personaggi; carne; ossa; Scintilla accanto al presepe; Nel suo santuario San Francesco creò il presepe; Se ne trovano del presepe a San Gregorio Armeno; Due animali del presepe natalizio il bue e l'__; Era uno dei personaggi del telefilm Bayside School; Tra i suoi personaggi ci sono Tersite e Criseide; Un personaggio di Antonio Albanese: __ Qualunque; Il Dominic personaggio dei film Fast and Furious; Nato nella città marchigiana di un noto carnevale; La pasta fritta di un dolce siciliano carnevalesco; Quelle genovesi hanno il pesto e non la carne; La cosiddetta carne di soia del sud-est asiatico; Lo indossa Zio Paperone; Grossa vanga per muovere la terra a mano; Grossa mestola di ferro con manico in legno; Più grossa della polvere, meno della ghiaia; Ultime Definizioni