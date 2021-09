La definizione e la soluzione di: Si possono impiegare per il trasporto di benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TANICHE

Curiosità/Significato su: Si possono impiegare per il trasporto di benzina Economia dell'idrogeno (sezione trasporto dell'idrogeno) capace di muovere un qualsiasi motore elettrico, senza però rimpiazzare del tutto benzina e gasolio: infatti l'idrogeno non si trova in natura e per questo 77 ' (8 485 parole) - 21:57, 21 ago 2021

Altre definizioni con possono; impiegare; trasporto; benzina; Quelli chimici possono essere ionici; Possono essere porta a porta e televisivi; Sistemate a modo come possono esserlo le cose; Minuscoli insetti che possono essere della frutta; Grande cassa metallica per il trasporto di merci; Gli asini da trasporto e da lavoro; Veicolo per il trasporto; Minatore addetto al trasporto materiali su rotaia; Il cracking, processo di produzione della benzina; La benzina per gli spagnoli spa; Benzina italiana; Recipiente per la benzina; Ultime Definizioni