La definizione e la soluzione di: Portato come un vestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDOSSATO

Curiosità/Significato su: Portato come un vestito Abito religioso L'abito religioso è il vestito proprio Portato dai membri di un istituto di vita consacrata. Gli abiti religiosi degli istituti maschili hanno, in genere 5 ' (511 parole) - 00:48, 7 mar 2021

