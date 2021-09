La definizione e la soluzione di: Peccati come gola e accidia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITALI

Curiosità/Significato su: Peccati come gola e accidia Sette Peccati capitali (Bosch) mostrano i Peccati capitali, ciascuno con la propria indicazione in latino: in basso si trova l'Ira, poi in senso orario Invidia, Avarizia, gola, accidia, Lussuria 6 ' (630 parole) - 15:38, 13 gen 2021

Altre definizioni con peccati; come; gola; accidia; Come sette famosi peccati; Uno tra i peccati capitali -; Il primo dei sette peccati capitali; Il numero dei peccati capitali; Scelto come può essere un domicilio; Come una lama affilata; Volante... come il vascello fantasma; Come dire fatti in casa; Lacerazione irregolare; Mustelide con macchia giallo-bianca sotto la gola; L'eccezione... alla regola; La capitale dell'Angola; Ultime Definizioni