La definizione e la soluzione di: Il padrone per gli antichi romani lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DOMINUS

Curiosità/Significato su: Il padrone per gli antichi romani lat Mediolanum ( Milano romana) zona, prendendo il nome di "roggia civica". Furono poi gli antichi romani a canalizzare e rendere navigabile il tratto terminale dell'antico alveo naturale 153 ' (15 323 parole) - 13:19, 9 ago 2021

