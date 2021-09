La definizione e la soluzione di: Un ordine... non molto organizzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPARSO

Curiosità/Significato su: Un ordine... non molto organizzato Grande distribuzione organizzata La grande distribuzione organizzata (spesso abbreviata GDO) è un sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene 49 ' (5 688 parole) - 22:35, 31 ago 2021

Altre definizioni con ordine; molto; organizzato; Muoversi in ordine bustrofedico; Situazione di grande disordine e rovina; Nelle scienze naturali è tra il tipo e l'ordine; Gatti che prendono il nome da un ordine monastico; Così può definirsi un testo molto coinciso; Molto antico: ante __ lat; Un registro per l'organo dal suono molto dolce; Con molto peperoncino; Un assembramento improvviso organizzato via Internet; Un viaggetto organizzato; Organizzatore di un colpo da malviventi; Organizzatore di matrimoni;