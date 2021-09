La definizione e la soluzione di: Opere come la Creazione di Adamo di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFRESCHI

Curiosità/Significato su: Opere come la Creazione di Adamo di Michelangelo Creazione di Adamo cercando altri significati, vedi Creazione di Adamo (disambigua). La Creazione di Adamo è un affresco (280x570 cm) di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 11 ' (1 318 parole) - 07:00, 28 ago 2021

