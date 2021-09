La definizione e la soluzione di: Opera in musica il cui finale fu affidato a Alfano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TURANDOT

Curiosità/Significato su: Opera in musica il cui finale fu affidato a Alfano Giacomo Puccini (categoria Compositori d'Opera) pagine (Puccini era un forte fumatore). L'Opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor 85 ' (10 733 parole) - 10:21, 31 ago 2021

