Soluzione 6 lettere : RARITÀ

Curiosità/Significato su: Un oggetto introvabile per il collezionista Wunderkammer usata per indicare particolari ambienti in cui, dal XVI secolo al XVIII secolo, i collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari 8 ' (1 034 parole) - 22:49, 19 ago 2021

Altre definizioni con oggetto; introvabile; collezionista; Un soggetto da canzoni; Il telefono oggetto surrealista di Salvador Dalí; Se è cautelare non è un oggetto protettivo; Immobile spesso soggetto ad agevolazione fiscali; Scarso, quasi introvabile; Cosa eccezionale, introvabile; Rendersi introvabile; La cerca il collezionista; L'eccezionalità... ricercata dal collezionista!; Come i pezzi che il collezionista preferisce; Un collezionista dei trenini; Ultime Definizioni