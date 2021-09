La definizione e la soluzione di: Non riuscire a reggersi bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRABALLARE

Curiosità/Significato su: Non riuscire a reggersi bene Prima guerra mondiale - ripresa economica si ebbe a partire dal 1924 ma le nazioni europee mancarono di spirito collaborativo e preferirono reggersi unicamente sulle proprie forze 204 ' (25 460 parole) - 17:42, 18 ago 2021

