La definizione e la soluzione di: Non pronto per essere raccolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACERBO

Curiosità/Significato su: Non pronto per essere raccolto Tequila maturare. Ogni jimador sa esattamente quando ogni singola pianta è pronta per essere raccolta. A quel punto, usando un particolare coltello dotato di una lama 44 ' (4 250 parole) - 21:02, 10 ago 2021

