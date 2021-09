La definizione e la soluzione di: Non andrebbero considerate per valutare i libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COPERTINE

Altre definizioni con andrebbero; considerate; valutare; libri; ldeò una scala per valutare i terremoti; Anagramma di valutare che rima con usura; Valutare la merce; Consente di valutare la durezza dei minerali; Il Neri che ha condotto Per un pugno di libri; I cani protagonisti di alcuni libri di Dodie Smith; Nei libri e negli opuscoli; Racchiudono i libri; Ultime Definizioni