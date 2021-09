La definizione e la soluzione di: Munito di permesso per guidare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PATENTATO

Curiosità/Significato su: Munito di permesso per guidare Patente di guida italiana documento. Per poter guidare in paesi stranieri, a volte viene richiesta l'esibizione della patente di guida "nazionale" (rilasciata cioè dal paese di residenza) 48 ' (5 514 parole) - 15:55, 8 ago 2021

Altre definizioni con munito; permesso; guidare; Munito di arti per poter volare; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Ordigno munito di timer; Uccello munito di ciuffo; Può esserlo un permesso ma anche uno strumento; Permesso dalle norme; Permesso di svolgere una certa attività; Risposta a permesso?; Guidare il comportamento dei figli; Si possono guidare a 14 anni; Guidare o dirigere; Guidare l'aereo; Ultime Definizioni