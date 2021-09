La definizione e la soluzione di: Un modo gergale per riferirsi ai pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRAGHE

Curiosità/Significato su: Un modo gergale per riferirsi ai pantaloni Slang LGBT (sezione Per le lesbiche) che è l'esatta corrispondenza della parola gergale inglese, "fag hag"- una "donna i cui amici sono per lo più uomini omosessuali". L'equivalente giapponese 33 ' (3 427 parole) - 18:12, 15 lug 2021

