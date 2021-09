La definizione e la soluzione di: Se è medica non si svolge al museo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VISITA

Curiosità/Significato su: Se e medica non si svolge al museo Salerno (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) medica che affonda le proprie radici nella scuola medica salernitana, la più antica istituzione di questo genere fondata tra il IX e X secolo se non in 130 ' (14 952 parole) - 13:21, 7 set 2021

Altre definizioni con medica; svolge; museo; Branca medica che opera... più in basso di tutte; Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni; Specialità medica che cura la vescica; La branca medica dell'apparato locomotore; Chiamati a svolgere il servizio militare di leva; Svolgere delle operazioni matematiche; Quartiere di Roma dove si svolge Le fate ignoranti; Strumenti atti a svolgere le matasse; Abitante della città col Museo di Pulcinella; La città italiana di un noto Museo Egizio; Il museo francese infestato da Belfagor; Un museo di Ferrara; Ultime Definizioni