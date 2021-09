La definizione e la soluzione di: Mancare a un appuntamento, non presentarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DARE BUCA

Curiosità/Significato su: Mancare a un appuntamento, non presentarsi Episodi di Una mamma per amica (quarta stagione) (sezione Un mondo a parte) chitarrista. A presentarsi alle prove è un uomo che dimostra di saper suonare bene. Tuttavia i ragazzi non sono molto convinti data la sua non giovanissima 25 ' (3 583 parole) - 11:50, 1 ago 2021

Altre definizioni con mancare; appuntamento; presentarsi; In casa non possono mancare di carta igienica; Può mancare sotto i piedi; Fa mancare il fiato anche ai più coraggiosi; Non può mancare in un parco giochi; Punto in cui ci si dà appuntamento; Spostato avanti come un appuntamento; Spostare un appuntamento in avanti; Si fissa per l'appuntamento; Non presentarsi... alla guerra!; Ultime Definizioni