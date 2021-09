La definizione e la soluzione di: L'uscita di un nuovo prodotto in vendita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LANCIO

Curiosità/Significato su: L uscita di un nuovo prodotto in vendita Grande distribuzione organizzata (categoria vendita) ad un prodotto, identifica il suo insuccesso commerciale e, normalmente, una sua rapida uscita dal mercato. Forecast - Previsioni (di vendita, di smaltimento 49 ' (5 688 parole) - 22:35, 31 ago 2021

La resuscita San Pietro in un'opera di Santafede; Un breve sketch che suscita risate; Dall'altra parte... dell'uscita; Violenza crudele che suscita raccapriccio; Trascorrere di nuovo; Inviato di nuovo... come l'alunno poco diligente; L'Italia nuovo nome della Sip; Philippe in Nuovo cinema Paradiso; Un prodotto come crema e fiordilatte; Vino prodotto tramite macerazione carbonica; La confezione di un prodotto ing; Piazzare un prodotto oppure disfarsene; Professioniste nella vendita di crocus; Una rivendita di vini tipici sfusi; Vendita in cui s'aggiudica; La vendita all'incanto;