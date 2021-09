La definizione e la soluzione di: Limitatezza di risorse in economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCARSITA

Curiosità/Significato su: Limitatezza di risorse in economia Fondo Monetario Internazionale (categoria economia internazionale monetaria) Centrali di questi paesi disponevano di ingenti quantità di dollari statunitensi che tuttavia non potevano convertire, data la Limitatezza delle riserve in oro 35 ' (3 941 parole) - 00:46, 10 ago 2021

