La definizione e la soluzione di: Leader dei Foo Fighters, ex batterista dei Nirvana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DAVEGROHL

Curiosità/Significato su: Leader dei Foo Fighters, ex batterista dei Nirvana Foo Fighters Foo fighter. I Foo Fighters sono un gruppo musicale rock alternativo statunitense fondato a Seattle nel 1994 dal musicista Dave Grohl, ex batterista dei 33 ' (4 191 parole) - 04:12, 4 set 2021

Un seguace del Leader Maximo cubano; Leader afroamericano assassinato nel febbraio 1965; Il leader della perestrojka; Il Francesco cantautore, leader dei Baustelle; Fu il batterista dei The Who; Il batterista di solito lo tiene fra le ginocchia; Stefano batterista e cantante; Il Blakey batterista jazz;