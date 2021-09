La definizione e la soluzione di: Irreale come un sogno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONIRICO

Curiosità/Significato su: Irreale come un sogno Depersonalizzazione Trento, Erickson, 2016, ISBN 9788859009931. Nicola Ghezzani, La vita è un sogno: derealizzazione, depersonalizzazione e attacchi di panico, in Psicoterapie 5 ' (452 parole) - 22:37, 23 mag 2021

Altre definizioni con irreale; come; sogno; Le veggenti come quella Cumana; Impegnato come un artista... parigino fra; Come gli amanti nel film di Marcel Carné del 1945; Opere come la Creazione di Adamo di Michelangelo; Avere vitale bisogno di qualcuno o qualcosa; Che versa in grave stato di bisogno materiale; Bisognoso di bere; Bisognosi di cure; Ultime Definizioni