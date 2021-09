La definizione e la soluzione di: Si indica in mare col parallelo e il meridiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNTONAVE

Curiosità/Significato su: Si indica in mare col parallelo e il meridiano meridiano di Greenwich Il meridiano di Greenwich è il circolo massimo meridiano avente per convenzione longitudine pari a zero. Dicearco da Messina, che per primo abbozzò l'idea 13 ' (1 513 parole) - 23:15, 14 giu 2021

Altre definizioni con indica; mare; parallelo; meridiano; Linee che nelle carte indicano uguali temperature medie; In chimica indica l'idrogeno; Avverbio che indica la peggiore delle ipotesi; Indicato o mandato dal fato per uno scopo; Calmare reprimere; Si suona per chiamare a raccolta i militari; Relativi a un mare contenuto dall'Italia; Si verifica quando il mare è calmo e non c'è vento; L'osso che è parallelo al radio; Il massimo parallelo; Il nome più comune del parallelo 0; E posta sul 38 parallelo; Un microsonno pomeridiano; Lo spettacolo teatrale pomeridiano; Il riposino pomeridiano in Spagna; Da qui passa il meridiano di riferimento; Ultime Definizioni