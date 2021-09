La definizione e la soluzione di: Incorporata in sé, assorbita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGLOBATA

Curiosità/Significato su: Incorporata in se, assorbita Universal Pictures Universal City Plaza Drive a Universal City, California, un'area non Incorporata della Contea di Los Angeles tra Los Angeles e Burbank. La catena di distribuzione 8 ' (921 parole) - 23:32, 27 ago 2021

