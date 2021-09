La definizione e la soluzione di: Imbarcazione per il trasporto merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NAVECARGO

Curiosità/Significato su: Imbarcazione per il trasporto merci Autoveicolo per trasporto specifico L'autoveicolo per trasporto specifico è una particolare categoria di autoveicoli per trasporto di merci la cui carrozzeria è adibita e funzionale prevalentemente 3 ' (201 parole) - 01:44, 3 lug 2017

